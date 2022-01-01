ספריית חברות
Dublin City University
Dublin City University משכורות

המשכורת של Dublin City University נעה בין $60,770 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $84,103 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Dublin City University. עודכן לאחרונה: 11/23/2025

מדען נתונים
$84.1K
מהנדס תוכנה
$60.8K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Dublin City University הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $84,103. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dublin City University הוא $72,436.

