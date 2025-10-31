פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-DRW נע בין $203K ל-year עבור L2 לבין $387K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$259K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DRW. עדכון אחרון: 10/31/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
