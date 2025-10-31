ספריית חברות
DRW
DRW מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-DRW נע בין $203K ל-year עבור L2 לבין $387K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$259K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DRW. עדכון אחרון: 10/31/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L2
(רמת כניסה)
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
צפה 1 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב DRW?

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-DRW in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $387,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DRW עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $233,000.

