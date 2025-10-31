ספריית חברות
DRW
  שכר
  מדען נתונים

  כל שכר מדען נתונים

DRW מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in United Kingdom ב-DRW מגיעה ל-£152K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DRW. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£152K
דרגה
L1
משכורת בסיס
£152K
Stock (/yr)
£0
בונוס
£0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
0 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-DRW in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £247,926. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DRW עבור תפקיד מדען נתונים in United Kingdom הוא £119,314.

משרות מובילות

משאבים נוספים