Druva
Druva מנהל הנדסת תוכנה שכר

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Druva. עדכון אחרון: 9/22/2025

₹13.95M

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Druva in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹10,178,441. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Druva עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in India הוא ₹5,946,064.

