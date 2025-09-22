פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Druva נע בין ₹2.59M ל-year עבור Staff Software Engineer לבין ₹6.68M ל-year עבור Principal Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹4.59M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Druva. עדכון אחרון: 9/22/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
