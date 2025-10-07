פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in San Francisco Bay Area ב-Dropbox נע בין $175K ל-year עבור IC1 לבין $626K ל-year עבור IC5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$374K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dropbox. עדכון אחרון: 10/7/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
IC1
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בDropbox, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)