חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Drizly מגיעה ל-$261K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Drizly. עדכון אחרון: 10/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Drizly
Software Engineering Manager
Boston, MA
סה״כ לשנה
$261K
דרגה
-
משכורת בסיס
$198K
Stock (/yr)
$40K
בונוס
$23K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
20 שנים
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Drizly in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $322,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Drizly עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in United States הוא $252,000.

