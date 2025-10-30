ספריית חברות
Drizly
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מכירות

  • כל שכר מכירות

Drizly מכירות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מכירות in United States ב-Drizly מגיעה ל-$163K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Drizly. עדכון אחרון: 10/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Drizly
Senior Partnerships Manager
Boston, MA
סה״כ לשנה
$163K
דרגה
-
משכורת בסיס
$118K
Stock (/yr)
$30K
בונוס
$15K
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Drizly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מכירות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-Drizly in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $235,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Drizly עבור תפקיד מכירות in United States הוא $163,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Drizly

חברות קשורות

  • FASHIONPHILE
  • Jane
  • Daily Harvest
  • The Mom Project
  • Tradesy
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים