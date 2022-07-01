DrFirst משכורות

מדריך חברות
טווח המשכורת של DrFirst נע בין $113,565 בפיצוי כולל שנתי עבור מנהל מוצר בקצה התחתון ל-$189,050 עבור משאבי אנוש בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של DrFirst. עודכן לאחרונה: 8/18/2025

$160K

אנליסט עסקי
$184K
משאבי אנוש
$189K
מנהל מוצר
$114K

מהנדס תוכנה
$172K
התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-DrFirst הוא משאבי אנוש at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $189,050. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DrFirst הוא $177,619.

