Drawbridge
Drawbridge משכורות

המשכורת של Drawbridge נעה בין $160,800 בפיצוי כולל בשנה עבור טכנולוג מידע ברמה הנמוכה לבין $174,125 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Drawbridge. עודכן לאחרונה: 11/19/2025

טכנולוג מידע
$161K
מהנדס תוכנה
$174K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Drawbridge הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $174,125. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Drawbridge הוא $167,463.

משאבים נוספים

