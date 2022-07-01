ספריית חברות
Drata
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Drata משכורות

המשכורת של Drata נעה בין $101,584 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $242,676 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Drata. עודכן לאחרונה: 9/9/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

משאבי אנוש
$188K
שיווק
$173K
מעצב מוצר
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
מנהל פרויקט
$140K
מכירות
$102K
מהנדס תוכנה
$243K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Drata הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $242,676. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Drata הוא $156,770.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Drata

חברות קשורות

  • Dropbox
  • Tesla
  • Uber
  • Spotify
  • Netflix
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים