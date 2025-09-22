ספריית חברות
DP World מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-DP World נע בין ₹2.21M ל-year עבור SDE לבין ₹4.97M ל-year עבור Group SDE 2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹4.08M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DP World. עדכון אחרון: 9/22/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
SDE
(רמת כניסה)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב DP World?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-DP World in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹6,635,935. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DP World עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹3,987,642.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור DP World

