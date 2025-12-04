ספריית חברות
Dozuki
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Dozuki מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in United States ב-Dozuki נע בין $55.3K לבין $75.4K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dozuki. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$59.2K - $71.5K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$55.3K$59.2K$71.5K$75.4K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מהנדס תוכנה דיווחים ב Dozuki כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Dozuki?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Dozuki in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $75,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dozuki עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $55,250.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Dozuki

חברות קשורות

  • Facebook
  • Stripe
  • Roblox
  • Uber
  • PayPal
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dozuki/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.