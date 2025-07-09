מדריך חברות
dotData
dotData משכורות

המשכורת החציונית של dotData היא $175,875 עבור מדען נתונים . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של dotData. עודכן לאחרונה: 8/18/2025

$160K

מדען נתונים
$176K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-dotData הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $175,875. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-dotData הוא $175,875.

