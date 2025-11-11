ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Dotdash Meredith מגיעה ל-$139K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dotdash Meredith. עדכון אחרון: 11/11/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
New York, NY
סה״כ לשנה
$139K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$130K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$9.4K
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Dotdash Meredith?
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Dotdash Meredith in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $164,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dotdash Meredith עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in United States הוא $144,400.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Dotdash Meredith

