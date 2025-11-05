ספריית חברות
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith מהנדס תוכנה שכר בNew York City Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in New York City Area ב-Dotdash Meredith מגיעה ל-$143K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dotdash Meredith. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Dotdash Meredith
Machine Learning Engineer
New York, NY
סה״כ לשנה
$143K
דרגה
Engineer
משכורת בסיס
$140K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$3K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Dotdash Meredith?
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Dotdash Meredith in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $170,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dotdash Meredith עבור תפקיד מהנדס תוכנה in New York City Area הוא $145,000.

משאבים נוספים