חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Dotdash Meredith in Greater Seattle Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $194,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.