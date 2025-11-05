ספריית חברות
Dotdash Meredith
  Canada

Dotdash Meredith מהנדס תוכנה שכר בCanada

פיצוי מהנדס תוכנה in Canada ב-Dotdash Meredith נע בין CA$48.3K ל-year עבור Software Engineer 1 לבין CA$113K ל-year עבור Software Engineer 2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Canada מגיעה ל-CA$84.5K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dotdash Meredith. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer 1
(רמת כניסה)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
צפה 3 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Dotdash Meredith?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Dotdash Meredith in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$120,928. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dotdash Meredith עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Canada הוא CA$84,541.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Dotdash Meredith

משאבים נוספים