פיצוי מהנדס תוכנה in Canada ב-Dotdash Meredith נע בין CA$48.3K ל-year עבור Software Engineer 1 לבין CA$113K ל-year עבור Software Engineer 2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Canada מגיעה ל-CA$84.5K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dotdash Meredith. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
