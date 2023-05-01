ספריית חברות
Dormify
Dormify משכורות

המשכורת של Dormify נעה בין $62,685 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $90,450 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Dormify. עודכן לאחרונה: 11/20/2025

Don't get lowballed
מנהל מוצר
$90.5K
מנהל פרויקט
$62.7K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Dormify הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $90,450. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dormify הוא $76,568.

משאבים נוספים

