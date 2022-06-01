ספריית חברות
Donaldson
Donaldson משכורות

המשכורת של Donaldson נעה בין $119,400 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול שיווק ברמה הנמוכה לבין $226,125 עבור מהנדס מכונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Donaldson. עודכן לאחרונה: 10/18/2025

רואה חשבון
$149K
תפעול שיווק
$119K
מהנדס מכונות
$226K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Donaldson הוא מהנדס מכונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $226,125. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Donaldson הוא $149,250.

