Domino's Pizza
Domino's Pizza משכורות

המשכורת של Domino's Pizza נעה בין $4,244 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $279,595 עבור מנהל מדע נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Domino's Pizza. עודכן לאחרונה: 11/20/2025

מהנדס תוכנה
Median $100K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שירות לקוחות
Median $31.2K
רואה חשבון
$4.2K

אנליסט עסקי
$52.9K
פיתוח עסקי
$34.4K
מנהל מדע נתונים
$280K
מדען נתונים
$68.6K
אנליסט פיננסי
$15K
מהנדס MEP
$101K
מעצב מוצר
$22.3K
מנהל מוצר
$110K
מכירות
$31.1K
מנהל תוכנית טכנית
$184K
כותב טכני
$130K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Domino's Pizza הוא מנהל מדע נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $279,595. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Domino's Pizza הוא $60,760.

משאבים נוספים

