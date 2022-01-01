מדריך חברות
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories משכורות

טווח המשכורת של Dolby Laboratories נע בין $87,720 בפיצוי כולל שנתי עבור משאבי אנוש בקצה התחתון ל-$537,300 עבור מנהל תפעול עסקי בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Dolby Laboratories. עודכן לאחרונה: 8/17/2025

$160K

מהנדס תוכנה
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

חוקר מדעי

מנהל מוצר
P3 $208K
P4 $265K
מנהל תפעול עסקי
$537K

פיתוח עסקי
$400K
מדען נתונים
$299K
מהנדס חשמל
$122K
אנליסט פיננסי
$249K
מהנדס חומרה
$188K
משאבי אנוש
$87.7K
טכנולוג מידע (IT)
$250K
שיווק
$292K
תפעול שיווקי
$381K
מעצב מוצר
$183K
מנהל פרויקטים
$116K
מכירות
$151K
מהנדס מכירות
$208K
אדריכל פתרונות
$138K
מנהל תוכנית טכנית
$152K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

ב-Dolby Laboratories, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Dolby Laboratories הוא מנהל תפעול עסקי at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $537,300. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dolby Laboratories הוא $208,158.

משאבים אחרים