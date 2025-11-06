ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Oslo Region ב-DNV מגיעה ל-NOK 676K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DNV. עדכון אחרון: 11/6/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
סה״כ לשנה
NOK 676K
דרגה
L1
משכורת בסיס
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
בונוס
NOK 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
הגשות שכר אחרונות
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-DNV in Greater Oslo Region עומדת על תגמול כולל שנתי של NOK 902,220. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DNV עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Oslo Region הוא NOK 675,840.

