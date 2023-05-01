ספריית חברות
d.light
d.light משכורות

המשכורת החציונית של d.light היא $50,799 עבור מהנדס תוכנה.

$160K

מהנדס תוכנה
$50.8K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-d.light הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $50,799. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-d.light הוא $50,799.

