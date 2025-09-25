ספריית חברות
DJI
DJI מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in China ב-DJI מגיעה ל-CN¥720K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DJI. עדכון אחרון: 9/25/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
סה״כ לשנה
CN¥720K
דרגה
T3
משכורת בסיס
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
בונוס
CN¥0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב DJI?

CN¥1.15M

הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-DJI in China עומדת על תגמול כולל שנתי של CN¥1,863,298. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DJI עבור תפקיד מהנדס תוכנה in China הוא CN¥719,500.

משאבים נוספים