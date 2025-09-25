ספריית חברות
Divisions Maintenance Group
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Divisions Maintenance Group מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-Divisions Maintenance Group מגיעה ל-$192K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Divisions Maintenance Group. עדכון אחרון: 9/25/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Divisions Maintenance Group
Senior Software Engineer
Cincinnati, OH
סה״כ לשנה
$192K
דרגה
Senior Engineer
משכורת בסיס
$182K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$10K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
15 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Divisions Maintenance Group?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Divisions Maintenance Group in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $248,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Divisions Maintenance Group עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $126,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Divisions Maintenance Group

