  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Houston Area

DISA Global Solutions מהנדס תוכנה שכר בGreater Houston Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Houston Area ב-DISA Global Solutions מגיעה ל-$125K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DISA Global Solutions. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
סה״כ לשנה
$125K
דרגה
-
משכורת בסיס
$125K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
17 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב DISA Global Solutions?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-DISA Global Solutions in Greater Houston Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $127,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DISA Global Solutions עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Houston Area הוא $126,000.

