עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater London Area

Direct Line Group מהנדס תוכנה שכר בGreater London Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater London Area ב-Direct Line Group מגיעה ל-£55K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Direct Line Group. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£55K
דרגה
L3
משכורת בסיס
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
בונוס
£3.1K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Direct Line Group?
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Direct Line Group in Greater London Area עומדת על תגמול כולל שנתי של £72,857. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Direct Line Group עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater London Area הוא £52,891.

