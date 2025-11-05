ספריית חברות
Dimensional Fund Advisors
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Austin Area

Dimensional Fund Advisors מהנדס תוכנה שכר בGreater Austin Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Austin Area ב-Dimensional Fund Advisors מגיעה ל-$151K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dimensional Fund Advisors. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
סה״כ לשנה
$151K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$132K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$19K
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Dimensional Fund Advisors?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $155,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dimensional Fund Advisors עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Austin Area הוא $102,500.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Dimensional Fund Advisors

חברות קשורות

  • Vanguard
  • Fidelity Investments
  • Fisher Investments
  • PIMCO
  • Prime Trust
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים