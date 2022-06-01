ספריית חברות
DigitalOnUs משכורות

המשכורת של DigitalOnUs נעה בין $58,729 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $80,400 עבור אדריכל פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של DigitalOnUs. עודכן לאחרונה: 11/22/2025

מהנדס תוכנה
Median $58.7K
אדריכל פתרונות
$80.4K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-DigitalOnUs הוא אדריכל פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $80,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DigitalOnUs הוא $69,564.

משאבים נוספים

