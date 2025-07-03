ספריית חברות
Dialog
Dialog משכורות

המשכורת של Dialog נעה בין $2,750 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $170,850 עבור מהנדס חומרה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Dialog. עודכן לאחרונה: 11/20/2025

מדען נתונים
$2.8K
מהנדס חומרה
$171K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Dialog הוא מהנדס חומרה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $170,850. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dialog הוא $86,800.

משאבים נוספים

