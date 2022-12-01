ספריית חברות
Dexterity
Dexterity משכורות

המשכורת של Dexterity נעה בין $140,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $155,775 עבור מהנדס חומרה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Dexterity. עודכן לאחרונה: 10/11/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $140K
מהנדס חומרה
$156K
שיווק
$141K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בDexterity, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Dexterity最高薪職位是מהנדס חומרה at the Common Range Average level，年度總薪酬為$155,775。
Dexterity年度總薪酬中位數為$140,700。

משאבים נוספים