חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Devoteam in Porto District עומדת על תגמול כולל שנתי של €41,839. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.