חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Devoteam in Lisbon Metro Area עומדת על תגמול כולל שנתי של €43,377. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.