חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Devoteam in France עומדת על תגמול כולל שנתי של €50,830. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.