חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Devoteam in Belgium עומדת על תגמול כולל שנתי של €88,473. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.