פיצוי מהנדס תוכנה in Greece ב-Deutsche Telekom נע בין €35.6K ל-year עבור Software Engineer לבין €26.2K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greece מגיעה ל-€29.2K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Deutsche Telekom. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
