Deutsche Telekom מהנדס תוכנה שכר בGreece

פיצוי מהנדס תוכנה in Greece ב-Deutsche Telekom נע בין €35.6K ל-year עבור Software Engineer לבין €26.2K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greece מגיעה ל-€29.2K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Deutsche Telekom. עדכון אחרון: 11/5/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

+ €50.9K + €78.1K + €17.5K + €30.7K + €19.3K Don't get lowballed

הגשות שכר אחרונות

​ מסנן טבלה הרשמה להתראות הוסף הוסף תגמול הוסף תגמול

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( EUR ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס לא נמצאו נתוני שכר Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

משאבי אנוש / גיוס? צור הצעה אינטראקטיבית

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Deutsche Telekom ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות הגש כותרת חדשה