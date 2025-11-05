פיצוי מהנדס תוכנה in Budapest Metropolitan Area ב-Deutsche Telekom נע בין HUF 12.62M ל-year עבור Software Engineer לבין HUF 19.62M ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Budapest Metropolitan Area מגיעה ל-HUF 12.42M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Deutsche Telekom. עדכון אחרון: 11/5/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה