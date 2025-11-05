ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Rhine-Main Area

Deutsche Bahn מהנדס תוכנה שכר בGreater Rhine-Main Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Rhine-Main Area ב-Deutsche Bahn מגיעה ל-€65.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Deutsche Bahn. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
סה״כ לשנה
€65.1K
דרגה
L2
משכורת בסיס
€64.1K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€1K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
11+ שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Deutsche Bahn?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area עומדת על תגמול כולל שנתי של €106,746. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Deutsche Bahn עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Rhine-Main Area הוא €60,513.

