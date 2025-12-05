ספריית חברות
DeSimone Consulting Engineering
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס אזרחי

  • כל שכר מהנדס אזרחי

DeSimone Consulting Engineering מהנדס אזרחי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס אזרחי in United States ב-DeSimone Consulting Engineering נע בין $68.9K לבין $97.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DeSimone Consulting Engineering. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$78.2K - $92.7K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$68.9K$78.2K$92.7K$97.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מהנדס אזרחי דיווחים ב DeSimone Consulting Engineering כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב DeSimone Consulting Engineering?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס אזרחי מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס אזרחי ב-DeSimone Consulting Engineering in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $97,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DeSimone Consulting Engineering עבור תפקיד מהנדס אזרחי in United States הוא $68,850.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור DeSimone Consulting Engineering

חברות קשורות

  • Lyft
  • Coinbase
  • Stripe
  • Microsoft
  • SoFi
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/desimone-consulting-engineering/salaries/civil-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.