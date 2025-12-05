Descript מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in United States ב-Descript נע בין $193K לבין $269K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Descript. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע $207K - $244K United States טווח שכיח טווח אפשרי $193K $207K $244K $269K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל מוצר דיווחים ב Descript כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Descript ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מנהל מוצר מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.