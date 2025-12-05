ספריית חברות
Deputy
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל עיצוב מוצר

  • כל שכר מנהל עיצוב מוצר

Deputy מנהל עיצוב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל עיצוב מוצר in Australia ב-Deputy נע בין A$133K לבין A$186K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Deputy. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$93.9K - $111K
Australia
טווח שכיח
טווח אפשרי
$87.6K$93.9K$111K$122K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל עיצוב מוצר דיווחים ב Deputy כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Deputy?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל עיצוב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל עיצוב מוצר ב-Deputy in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$185,840. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Deputy עבור תפקיד מנהל עיצוב מוצר in Australia הוא A$133,424.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Deputy

חברות קשורות

  • Square
  • Snap
  • Apple
  • Lyft
  • DoorDash
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/deputy/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.