Depop
  שכר
  מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

Depop מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United Kingdom ב-Depop נע בין £51.5K לבין £73.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Depop. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$78.5K - $89.4K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
$69.3K$78.5K$89.4K$98.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Depop?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Depop in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £73,252. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Depop עבור תפקיד מעצב מוצר in United Kingdom הוא £51,525.

משאבים נוספים

