ספריית חברות
Depop
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • תפעול אנשים

  • כל שכר תפעול אנשים

Depop תפעול אנשים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול אנשים ב-Depop נע בין £71.7K לבין £100K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Depop. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$105K - $127K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
$96.5K$105K$127K$135K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד תפעול אנשים דיווחים ב Depop כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Depop?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות תפעול אנשים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תפעול אנשים ב-Depop עומדת על תגמול כולל שנתי של £100,240. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Depop עבור תפקיד תפעול אנשים הוא £71,723.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Depop

חברות קשורות

  • Jane
  • Tradesy
  • Daily Harvest
  • FASHIONPHILE
  • Freshly
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/depop/salaries/people-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.