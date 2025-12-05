ספריית חברות
Depop
Depop מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in United Kingdom ב-Depop נע בין £93.4K לבין £127K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Depop. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$135K - $163K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
$126K$135K$163K$172K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Depop?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Depop in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £127,486. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Depop עבור תפקיד מדען נתונים in United Kingdom הוא £93,416.

משאבים נוספים

