DePaul University
DePaul University כותב טכני שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של כותב טכני in United States ב-DePaul University נע בין $50.4K לבין $70.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של DePaul University. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$54K - $63.6K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$50.4K$54K$63.6K$70.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב DePaul University?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור כותב טכני ב-DePaul University in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $70,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-DePaul University עבור תפקיד כותב טכני in United States הוא $50,400.

