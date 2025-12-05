ספריית חברות
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs ראש צוות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של ראש צוות in United States ב-Department of Veterans Affairs נע בין $111K לבין $155K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Department of Veterans Affairs. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$120K - $139K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$111K$120K$139K$155K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Department of Veterans Affairs?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור ראש צוות ב-Department of Veterans Affairs in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $154,700. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Department of Veterans Affairs עבור תפקיד ראש צוות in United States הוא $110,500.

משאבים נוספים

