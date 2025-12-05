Dentsu מגייס שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מגייס in United States ב-Dentsu נע בין $135K לבין $193K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dentsu. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע $155K - $182K United States טווח שכיח טווח אפשרי $135K $155K $182K $193K טווח שכיח טווח אפשרי

