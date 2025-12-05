ספריית חברות
Dentsu
Dentsu משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in United States ב-Dentsu נע בין $63.8K לבין $87K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dentsu. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$68.3K - $82.5K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$63.8K$68.3K$82.5K$87K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Dentsu?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Dentsu in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $87,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dentsu עבור תפקיד משאבי אנוש in United States הוא $63,750.

משאבים נוספים

