עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • פיתוח עסקי

  • כל שכר פיתוח עסקי

Dentsu פיתוח עסקי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של פיתוח עסקי in Russia ב-Dentsu נע בין RUB 3.51M לבין RUB 4.92M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Dentsu. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$49.6K - $57.7K
Russia
טווח שכיח
טווח אפשרי
$45.9K$49.6K$57.7K$64.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Dentsu?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור פיתוח עסקי ב-Dentsu in Russia עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 4,920,539. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dentsu עבור תפקיד פיתוח עסקי in Russia הוא RUB 3,514,671.

משאבים נוספים

